OM 1-3 Nice : "C'est grâce à lui", "un tout autre visage"... la méthode Digard encensée par les Niçois

Vainqueurs 1-3 sur la pelouse du Vélodrome, les joueurs de l'OGC Nice ont cassé la belle spirale phocéenne. L'OM était invaincu depuis la fin octobre. Fin d'une série, prolongement d'une autre : depuis l'arrivée de Didier Digard sur son banc, Nice a enregistré quatre victoires (Montpellier, Lille, Lens et Marseille) et un nul (Reims). Et les méthodes de l'ancien milieu du PSG semble convenir au vestiaire azuréen. Diop comme Lotomba sont d'accord pour évoquer une métamorphose...