OM 1-3 Nice : "On commence à prendre goût à la victoire", confie Digard

L’OM s’est incliné face à l’OGC Nice, ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (1-3). Une défaite qui met fin à la série d’invincibilité des Marseillais en 2023 et permet au PSG de prendre le large en tête du classement. Les hommes de Didier Digard en revanche poursuivent leur série positive (4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matches) et profitent de ce joli succès pour remonter à la 8e place au classement.