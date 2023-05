OM 2-1 Auxerre : "Ils sont miraculés" tacle Pélissier, amer après le but litigieux de Sanchez

Très déçu pour ses joueurs qui ont longtemps cru signer un exploit à Marseille (2-1) dimanche, Christophe Pélissier s’est aussi interrogé sur la validité du second but marseillais d’Alexis Sanchez, qu’il estime en position de hors-jeu. "Je dirais qu'ils sont miraculés sur le second but, a-t-il confié en conférence de presse. J'ai vu des images où il y a hors-jeu, voilà. Après, on l'interprète comme on veut, on sait comment la VAR interprète les choses aussi."