OM 2-1 Nantes : Les Phocéens s’en sortent bien et s’imposent au mental… Le goal replay du match

Scénario incroyable au Vélodrome qui a vu Marseille s’imposer 2 à 1 face à Nantes ! Devant au score grâce à un but de Chancel Mbemba, l’OM a vu Nantes revenir après un penalty (et carton rouge) concédé par Samuel Gigot, transformé par Ludovic Blas. Mais dans la foulée Nicolas Pallois a inscrit un but contre son camp, ce qui a permis à l’OM de s’en sortir ce samedi soir. Igor Tudor et les Phocéens restent invaincus cette saison !