OM 2-1 Reims : "On ne peut pas s'éteindre", Still regrette le manque de fraîcheur physique des Rémois

Opposé à l'Olympique de Marseille lors de la première journée de Ligue 1, le Stade de Reims a créé la surprise, un temps, en ouvrant le score au Vélodrome sur une jolie volée d'Ito (10e, 0-1). Mais les Rémois ont payé leur "manque de fraîcheur physique" selon les mots de leur entraîneur, Will Still, et ont finalement concédé leur première défaite de la saison (2-1).