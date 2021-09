OM 2-3 Lens : Le goal replay de la folle victoire lensoise avec les commentaires de RMC

Lens s'est imposé 3-2 à Marseille, ce dimanche en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Revivez les plus belles actions de ce match fou et les cinq buts avec les commentaires RMC de Jano Rességuié et Florent Germain.