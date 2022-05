OM 2e, Monaco 3e : Revivez les 5 minutes les plus folles de L1... quand Lens égalise à la 95e et Marseille chavire

Revivez les 5 minutes les plus folles du championnat. Mené 2-1 par Monaco, Lens égalise à la 95e. Au même moment l'OM mène 4-0 contre Strasbourg et Marseille comprend qu'il va finir 2e devant Monaco. Une soirée folle avec les commentaires d'Aurélien Tiercin et Florent Germain.