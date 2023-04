OM 3-1 Troyes : Vitinha raconte (en Français) ses buts et sa belle soirée

Marseille a facilement battu Troyes 3-1, ce dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1. L'occasion pour Vitinha d'inscrire ses deux premiers sous ses nouvelles couleurs. Une délivrance forcément pour lui et un pas supplémentaire vers cette acclimatation espérée. Dans un Français plus que correct, deux mois après son arrivée, l'ancien de Braga raconte sa soirée particulière et fructueuse.