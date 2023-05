OM : Balerdi voit Lens lâcher des points (et compte sur Bamba Dieng pour les freiner)

Au cours d’une interview exclusive accordée à RMC Sport, Leonardo Balerdi revient sur la course à la 2e place. Le défenseur argentin voit Lens perdre des points sur la toute fin du championnat et compte sur Bamba Dieng. L’ancien attaquant de l’OM joue désormais à Lorient et affronte les Sang et Or ce dimanche.