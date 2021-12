OM-Brest en direct: Payet est bien titulaire, Milik et Under remplaçants MAR 17:00 04/12/2021 BRS

L'OM est deuxième de ligue 1 derrière le PSG avant la réception de Brest ce samedi lors de la 17e journée de la saison. Victorieux de Troyes et Nantes cette semaine, les protégés de Jorge Sampaoli espèrent enchaîner un troisième succès consécutif et conforter leur place de dauphin. Lancé dans une série de cinq victoires d'affilée, les Brestois sont en forme et comptent bien se rapprocher du top 5 de la Ligue 1 avec une nouvelle performance au Vélodrome. Un match à suivre dès 17h en direct commenté sur RMC Sport.