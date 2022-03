OM : Ce qui a manqué à Mendy pour avoir une chance

Lille va tenter de signer un véritable exploit contre Chelsea ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Pour se qualifier, les Dogues devront marquer un but à Edouard Mendy, le meilleur gardien du monde, qui n’a pourtant pas réussi à s’imposer à l’OM lors de la saison 2015-2016. Le portier sénégalais a préféré s’en aller et signer à Reims, où il s’est révélé chez les pros. Dominique Bernatowicz, ancien responsable de la formation et de la post-formation des gardiens de but à l’OM revient sur le passage du Sénégalais au sein du club phocéen.