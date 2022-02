OM : Comment Longoria a géré (et réglé) les cas Alvaro et Milik

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a appris à gérer les situations chaudes. Dans une interview accordée au Figaro, le dirigeant espagnol a accepté de parler des critiques récentes d’Alvaro et Arkadiusz Milik concernant la direction et l’entraîneur Jorge Sampaoli, et sa façon de gérer les choses.