OM : "Dieng aura plus de place dans l'équipe", assure Tudor

À deux jours du déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour le Classique entre l’OM et le PSG (dimanche 20h45), Igor Tudor a tenu un discours encourageant à l'égard de Bamba Dieng. Mis au placard en début de saison, le Sénégalais a de plus en plus de crédit aux yeux de son entraîneur.