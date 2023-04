OM : "Doublé à la Pauleta", "joueur différent", Vitinha a démoralisé Rami... et séduit son coach

Auteur d'un doublé face à Troyes (3-1), Vitinha a enfin débloqué son compteur et peut-être confirmé que son adaptation à Marseille ne se passait si mal que cela. Dans un Français vraiment pas mal pour un joueur présent en Métropole depuis deux mois, le Portugais a raconté sa soirée. Preuve qu'il s'adapte bien aussi. Du côté de ses coéquipiers/coach, on est soulagés forcément de voir cette arme supplémentaire surgir dans le sprint final. Tudor note un joueur différent depuis le retour de la trêve internationale. Tandis que Rami avec sa verve habituelle... est un peu plus fataliste.