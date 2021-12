OM : "Il faut qu'il finisse chez nous", les supporters marseillais compréhensifs mais attachés à Mandanda

Numéro 2 de l'OM et relégué derrière Pau Lopez, Steve Mandanda vit une saison très compliquée. Selon nos informations, le champion du monde 2018 va avoir un discussion avec son coach Jorge Sampaoli. Et peut-être fixer son avenir au sein du club phocéen. Si les supporters comprennent son état d'esprit actuel, ils ne veulent pas le voir partir définitivement. Unanimité presque normale pour le joueur qui a disputé le plus de matches avec la formation marseillaise (presque 600 matches).