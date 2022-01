OM : "Il m'impressionne chaque week-end", Sampaoli conquis par Fofana

Éblouissant au match aller - que les Lensois avaient remporté 2-3 au Vélodrome - Seko Fofana n'en finit plus d'impressionner cette saison. Homme fort des Sang et Or, il est évidemment admiré dans son propre coeur mais aussi chez l'adversaire. Pour Jorge Sampaoli, il n'a peut-être aucun équivalent cette saison en Ligue 1. Nul doute que le technicien argentin ne dirait pas non pour faire venir l'Ivoirien sur la Canebière.