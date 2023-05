OM : "Jouer après nous, ça peut leur mettre la pression", Rongier "espère un faux pas" de Lens

Ça a été très rarement le cas cette saison - l'OM étant souvent programmé le dimanche soir en prime - mais Lens jouera après les Marseillais lors de la prochaine journée. Les Phocéens iront à Lille dans un match périlleux tandis que les Lensois se rendront à Lorient le lendemain... L'occasion de mettre la pression et espérer un "faux pas" de Sang et Or avance Rongier.