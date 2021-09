OM : La campagne d'abonnements lancée, 9 euros le match en virages

Après une saison blanche à cause du covid et de la crise sanitaire, le Vélodrome retrouve la foi et les supporters leur carte d’abonné ! C’est ce lundi le grand lancement de la période d’abonnements pour la saison 2020/2021. Un package de 15 matches de Ligue 1 qui inclut les matches de Ligue Europa.