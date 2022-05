OM : La Ligue des champions sera "un élément clé" pour l'avenir de Saliba

L'OM est sans doute - avec Nice désormais plus candidat au podium - le plus gros perdant de la 37e journée. Battus 2-0 à Rennes dans un match où ils n'ont jamais existé, les hommes de Jorge Sampaoli ont perdu la main dans la course à la Ligue des champions. Désormais troisièmes, les Phocéens doivent compter sur un faux pas monégasque pour espérer la deuxième place. Un statut de dauphin qui aurait de l'importance pour beaucoup d'éléments parmi lesquels, William Saliba tout juste élu meilleur espoir de Ligue 1.