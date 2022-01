OM : la malédiction brisée face à un Bordeaux décimé par le Covid... "Ce n'est pas notre problème" rétorque Harit

Bordeaux affronte l'Olympique de Marseille ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre maintenue malgré le contexte pesant aux Girondins. Le club a été perturbé avec plus de vingt cas de Covid, la semaine dernière. 8 cas sont encore à déplorer et 6 joueurs symptomatiques peuvent faire leur retour mais dans quel état. Pas décisionnaire, Amine Harit comprend la frustration du club au scapulaire. Mais n'aura aucun état d'âme à stopper la fameuse malédiction olympienne à Bordeaux. L'équipe phocéenne ne s'y est plus imposée depuis 1977.