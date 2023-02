OM : Le titre ? Longoria réclame de "l’humilité"

Présent en conférence de presse pour présenter les deux nouvelles recrues de l’OM (Ounahi et Vitinha), Pablo Longoria a assuré qu’il faut rester humble et éviter de trop penser au titre. Ce mercredi soir, le club phocéen est passé 2e après sa victoire à Nantes et la défaite de Lens contre Nice.