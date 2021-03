OM : Les critiques au sujet de son physique, "elles n’étaient pas fausses" admet Gignac

Invité de Top of The Foot ce mardi soir, André-Pierre Gignac est notamment revenu sur son passage à l’OM, et sur les nombreuses réflexions au sujet de son physique pendant cette période. Des critiques qui « n’étaient pas fausses », a admis avec humour le joueur de 35 ans qui évolue depuis 2015 ans chez les Tigres, au Mexique.