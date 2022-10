OM : "Les défenseurs sont des soldats qui n'ont pas le droit à l'erreur" détaille Tudor

Extrait d'un entretien réalisé par l'UEFA. Igor Tudor y détaille la vision qu'il a du travail ingrat des défenseurs. "Tu peux bien jouer 90 minutes mais si tu fais une erreur, on dira que tu as été le pire joueur sur le terrain. Alors qu'un autre joueur peut faire 90 minutes moyennes, mais s'il marque un but alors on dira que c'était le meilleur".