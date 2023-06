OM : Longoria veut continuer avec Sanchez... c'est nettement plus flou pour Payet

Présent à son habitude en fin de saison pour tirer le bilan de la saison olympienne, Pablo Longoria a évoqué le cas Alexis Sanchez et Dimitri Payet. Le Chilien, moteur de l'attaque marseillaise fait l'objet de discussions nourries pour continuer à l'OM. Le président marseillais a en tout cas été clair sur ses intentions. On peut difficilement en dire autant sur le cas Payet qui dépendra plus du coach et de son style de jeu...