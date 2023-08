OM : "Matteo a la dalle", Clauss persuadé que Guendouzi va rebondir après son match raté

Fautif sur le penalty qui a permis au Panathinaïkos de revenir, pas aidé par l'arbitre sur une situation où il aurait pu (dû ?) en obtenir un, Matteo Guendouzi a précipité l'échec olympien en 3e tour de qualification face aux Grecs. Un tir au but loupé, le seul de la séance, qui a scellé le sort de l'OM reversé en Ligue Europa. Malgré cette soirée très compliquée et des images où on voyait un joueur très abattu, Jonathan Clauss est persuadé que l'ex-milieu d'Arsenal va réussir à rebondir. Et montrer sa force de caractère.