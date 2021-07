OM : "Mon passage en Italie m'a aidé", Gerson relativise son expérience décevante en Serie A

Deuxième conférence de presse cette semaine et deuxième recrue présentée par l'OM. En l'occurrence le Brésilien Gerson qui sort de deux saisons pleines avec Flamengo. Gerson, un nom qui parle aux suiveurs de la Serie A. Il a en effet évolué à la Roma et la Fiorentina. Une expérience pas forcément concluante mais qui l'a façonnée en tant que joueur et sans doute homme.