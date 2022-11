OM - OL : "Marseille est assez malchanceux en ce moment" constate Houssem Aouar

Avant l'Olympico, Houssem Aouar s'est exprimé sur ce match toujours spécial entre Olympique de Marseille et Olympique Lyonnais. Dans une saison "sans derby", le milieu de terrain confirme l'aspect d'un match particulier que ses coéquipiers et lui prendront avec "humilité". Le numéro 8 de l'OL s'attend à une ambiance hostile, et une rencontre difficile face à un adversaire "malchanceux" ces derniers temps.