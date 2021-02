OM-OL : Un Olympico intense mais sans vainqueur

L'OM et L'OL se séparent sur un match nul (1-1) et ne fait l'affaire de personne. Les Lyonnais restent 3ème et les Phocéens sont 7ème à deux points de la 5ème place européenne. Milik a répondu à l'ouverture du score de Toko Ekambi.