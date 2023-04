Lorient 0-0 OM : "On a besoin d'eux", les Marseillais comprennent la frustration des supporters

L'image a traduit une frustration (colère) des supporters marseillais. Parce que la dynamique n'est pas bonne (2 victoires sur les six derniers matches en L1), parce que l'élimination terrible contre Annecy en Coupe de France n'est pas passée... Des supporters olympiens ont échangé de manière musclée avec certains joueurs après le nul des Phocéens à Lorient (0-0). Un échange viril mais nécessaire de chaque côté. Jordan Veretout et Pau Lopez comprennent la frustration et renouvellent leur demande de soutien pour bien aborder ce sprint final.