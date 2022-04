OM : "On est heureux de jouer ensemble", Mandanda savoure le succès primordial à Reims

Titularisé au détriment de Pau Lopez dans une alternance beaucoup plus utilisée par Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a garde sa cage inviolée à Reims. L'OM s'en est sortie petitement - sur une belle action entre Gerson et Payet - certes mais engrange un succès pour garder une avance confortable sur Rennes et Monaco. Six longueurs d'avance qu'il va falloir conserver jusqu'au bout. Le portier olympien savoure ce matelas confortable.