OM : "On m'avait demandé de ne plus revenir au Vélodrome", affirme Drogba

La saison de Didier Drogba en 2003-2004 est restée dans l'histoire de l'Olympique de Marseille tant l'Ivoirien (32 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues) a marqué par son charisme et son leadership les supporters (avec une finale de Coupe UEFA obtenue après avoir battu Liverpool, l'Inter et Newcastle). C'est pourquoi la frustration est grande de ne jamais l'avoir vu reporter le maillot bleu ciel chez eux. Une frustration qui s'est transformée en colère ces dernières années et qui a pu dissuader l'Ivoirien de ne jamais revenir au Vélodrome. "DD" va disputer un match caritatif dans l'antre marseillaise ce mercredi au profit de l'Unicef et de sa fondation en Côte d'Ivoire.