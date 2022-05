OM : "On n’a pas le temps d’être abattus", rappelle Saliba

Après sa défaite en demi-finale de Ligue Europa Conference jeudi soir, l’OM doit vite se ressaisir et rester concentré pour les trois dernières journées de championnat à venir. Car si les Marseillais sont toujours deuxièmes au classement, ils ne comptent que trois points d’avance sur Rennes et Monaco. La course à l’Europe et notamment à la Ligue des champions est donc loin d’être terminée, et Marseille n’a pas le droit au faux-pas.