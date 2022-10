OM : "On voulait un entraîneur plus dur", Longoria ne regrette pas le choix Tudor

Le choix n'a pas forcément fait l'unanimité au départ. On se rappelle des sifflets descendus du Vélodrome avant même le premier match des Olympiens face à Reims. Pourtant un peu plus de deux mois après le début de la saison, Igor Tudor a fait taire les sceptiques et convaincu. Son OM est dans la course au podium en L1 et toujours en lice pour se hisser en 8e de finale. Un choix que Pablo Longoria, invité de Rothen s'enflamme, ne regrette pas.