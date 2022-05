OM : Payet, joueur marseillais le plus décisif cette saison

Blessé jeudi soir contre le Feyenoord Rotterdam, Dimitri Payet pourrait bien voir sa saison se terminer de manière prématurée. Un énorme coup dur pour Marseille, à trois journées de la fin du championnat et en pleine course à l’Europe. Surtout que le Réunionnais est le joueur le plus décisif de l’OM cette saison.