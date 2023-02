OM - PSG : "Le titre ne se joue pas lors du classique" estime Rothen qui se méfie de Monaco

Le PSG ira au Stade Vélodrome avec 5 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille et 7 sur le 3ème, l'AS Monaco. Et même si Paris venait à s'imposer en terre phocéenne, Rothen estime que le titre sera loin d'être joué avec 13 journées restants après le Classique et donc 39 points à empocher pour chaque équipe.