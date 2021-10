OM - PSG : "Si le problème était l'entraîneur, ça se saurait", Diaz défend Pochettino sous le feu des critiques

Mauricio Pochettino et le PSG n'ont pu faire mieux que 0-0 ce dimanche au Stade Vélodrome face à l'OM. Réduit à dix pendant plus de 35 minutes, les Parisiens n'ont pourtant pas été beaucoup mis en danger par des Marseillais méfiants et pas aussi "désordonnés" qu'à l'accoutumée. Mais ce qui inquiète au delà du résultat brut, c'est plus le jeu et le style Pochettino très critiqué. Kevin Diaz lui évoque un problème plus global et qui ronge le PSG depuis de nombreuses années.