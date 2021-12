OM : Riolo tacle le niveau de Milik, "dix étages en-dessous de ce qu'on attendait"

Riolo : "Le recrutement de Milik a créé beaucoup d'attentes. On est mi-décembre, et on a rien vu. Il a beaucoup d'excuses du fait de ses blessures mais le peu qu'on a vu, c'est dix étages en-dessous de ce qu'on attendait"