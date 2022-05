OM : Sampaoli ne pense qu'à la 2e place et ne veut pas (encore) évoquer son avenir

L'OM a dû souffler ce mercredi en voyant le faux-pas rennais sur la pelouse de Nantes (2-1). Avec une bonne avance sur les Bretons, les Marseillais ne doivent pas relâcher la pression. Monaco n'est qu'à trois points. Et terminer 2e ou 3e n'est pas du tout la même chose dans l'optique de disputer la Ligue des champions. Et pas la même chose non plus pour Jorge Sampaoli. Le coach olympien se concentre uniquement sur cet objectif deuxième place. Avant de parler de son avenir.