OM : temps de jeu réduit pour Milik... "Les meilleurs jouent" rétorque Sampaoli

Avec l'arrivée de Cédric Bakambu et une acclimatation au système Sampaoli qu'on aurait pensé plus aisée, Arkadiusz Milik ne s'est toujours pas imposé comme titulaire indiscutable. Le Polonais subit aussi un constat implacable du coach argentin : les éléments plus convaincants jouent.