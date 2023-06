OM : "Tudor a décidé de ne pas continuer l'aventure avec nous" confirme Longoria

Un an après son arrivée à l'OM, et à un an de la fin de son contrat, Igor Tudor a pris la décision de quitter Marseille. Le président de l'Olympique de Marseille l'a confirmé en conférence de presse, aux côtés de son entraîneur.