OM : une réunion prévue avec Tudor, tension(s) déjà palpable(s) chez les joueurs

Amavi, Ünder et Gerson. Liste (peut-être non exhaustive) des joueurs qui se sont déjà pris le bec - pour ne pas dire plus - avec le nouveau coach de l'OM, Igor Tudor. Sa manière de manager est loin de faire l'unanimité au sein du groupe olympien dans un contexte déjà difficile : mercato pas rassurant, départ de Sampaoli, campagne de préparation quasi catastrophique... Bref tous les voyants sont au rouge ou presque à l'OM. Les joueurs et leur coach vont se parler ce mardi pour la reprise de l'entraînement. Le tout avant de recevoir Reims dimanche soir pour l'ouverture du championnat de France de Ligue 1.