OM : "une victoire à l'arrache" avoue Saliba (qui n'aurait pas sifflé penalty sur la main de Balerdi)

Sans être transcendant face à une équipe clermontoise un peu tendre, l'OM s'est imposé sur la plus petite des marges et reprend une place sur le podium. Dans la manière, les hommes de Sampaoli sont bien moins convaincants ces derniers temps. Mais vont se contenter d'un résultat précieux selon William Saliba. Le solide défenseur marseillais revient aussi sur la main de Balerdi non sanctionnée d'un penalty en faveur du Clermont Foot.