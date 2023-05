"On regarde seulement ce que nous avons à faire", l'OM ne s'occupe pas de Lens assure Malinovskyi

Malgré un contenu poussif - et largement insuffisant au vu de ce que l'équipe a été capable de produire cette saison - l'OM a battu Angers, dernier de la classe et déjà relégué en Ligue 2 (3-1). Tout n'a pas été simple puisque le SCO avait même ouvert le score. Mais les hommes de Tudor ont su réagir et répondre à la pression mise par Lens vainqueur de Reims au début de cette journée (2-1). Pourtant les résultats lensois ne sont pas dans les esprits phocéens selon Ruslan Malinovskyi. L'Ukrainien juste focalisé sur le fait d'aller gagner les trois derniers matches. Le premier - pas le plus simple - sur la pelouse de Lille samedi soir à 21h00.