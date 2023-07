Openda parti avant Fofana... malgré les départs majeurs au mercato, faut-il s'inquiéter pour Lens ?

C'est la rançon de la gloire et il doit y avoir une sorte de frustration pour les supporters des Sang et Or. Les Lensois ont vécu une saison magnifique en 2022/23 mais ont déjà perdu un élément majeur de cette très belle deuxième place : Loïs Openda parti à Leipzig pour presque 50 M€ bonus inclus + un pourcentage à la revente. Belle culbute en un an pour un joueur acheté à peine 11 M€ à l'été 2022. Mais grosse perte sur le plan sportif comme un certain Seko Fofana parti pour s'engager en Arabie saoudite. Le taulier et capitaine des Sang et Or sera sans doute compliqué à remplacer. Pourtant malgré ses deux départs importants, Walid Acherchour n'est pas inquiet pour les hommes de Franck Haise...