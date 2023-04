"Pas de plans sur la comète", à Lens, on ne veut pas (encore) parler de titre

Franck Haise a été interrogé sur la dynamique lensoise récente (4 victoires et deux nuls). Et éventuellement les nouvelles ambitions des Artésiens revenus à six points de Paris. Pourtant le coach des Sang et Or refuse de parler ouvertement de titre pour le moment. Thomasson est un peu plus loquace mais considère que le week-end à venir va peser lourd : Lens recevra Strasbourg vendredi soir et aura l'occasion de mettre la pression sur Paris qui se rendra à Nice, samedi soir. Le tout avant un succulent PSG - Lens, le 15 avril...