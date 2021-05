Pourquoi Nike a préféré rompre son contrat avec Neymar

Selon des informations recueillies par le Wall Street Journal et l'AFP, Nike a rompu son contrat avec Neymar parce qu'il refusait de coopérer à une enquête sur des allégations d'agression sexuelle émises par une employée contre lui. On fait le point sur cette affaire avec Valéry Pothain, journaliste spécialiste des stratégies de marque et de la communication.