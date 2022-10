PSG 1-0 OM : "Ce n'est pas que lié aux absences", Galtier envisage de maintenir le 4-3-3 en "l'améliorant"

Pour la première fois de la saison - et même si c'était lié aux absences de Sergio Ramos et Presnel Kimpembe - Christophe Galtier a aligné une défense à 4 et abandonné provisoirement son 3-4-3. Manque de chance, Danilo est sorti après 25 minutes remplacé par Mukiele, peu habitué à évoluer dans une charnière centrale à 4. Mais le coach parisien était plutôt satisfait de l'essai. Qu'il pourrait prolonger dans le temps. Blessures ou non...