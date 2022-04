PSG 1-1 Lens : "On a un peu chanté" avoue Haise après le nul arraché à Paris

A dix contre onze en seconde période, le RC Lens a eu les ressources pour arracher le match nul (1-1) grâce à une égalisation de Corentin Jean en toute fin de rencontre. Un point qui donne le titre à Paris, mais qui satisfait aussi Franck Haise. "D’habitude sur un match nul on ne chante pas. Là, on a un peu chanté" s’est réjoui le coach sang et or.