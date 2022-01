PSG 2-0 Brest : "La défense à trois est une option" détaille Pochettino

Le PSG a aisément battu Brest 2-0, ce dimanche pour la 21e journée de Ligue 1. Plus à l'aise, solide et appliquée sur ses options, l'équipe parisienne a réalisé l'un de ses meilleurs matches de la saison pour le plus grand plaisir de son coach Mauricio Pochettino.