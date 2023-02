PSG 2-1 Toulouse : Les Parisiens renversent le TFC… Le goal replay du match

Grâce au 10e but en championnat de Lionel Messi, le PSG s'impose face à Toulouse et se redonne de l'air en haut du championnat (2-1) ! Un éclair d'Hakimi et un subtil enroulé de Messi ont permis à Paris de l'emporter au Parc. Le TFC a réalisé un match solide mais a pris des buts sur ses temps faibles.